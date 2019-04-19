В Рязанской области организуют более 20 площадок для «Диктанта Победы»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-19T10:58:00+03:00

Решение принял оргкомитет по проведению всероссийской акции, приуроченной к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне

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18 апреля в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось заседание оргкомитета по проведению всероссийского исторического «Диктанта Победы», приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

– Акция «Диктант Победы», которая пройдет в нашем регионе 7 мая, организована в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». На данный момент планируется участие более 3500 человек, – отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

Члены оргкомитета приняли решение увеличить количество площадок для проведения исторического диктанта.

В организации «Диктанта Победы» также примут участие активисты «Молодой Гвардии Единой России» и общественного движения «Волонтеры Победы».

– Мы будем встречать и регистрировать участников, фиксировать время начала и окончания диктанта, помогать в заполнении бланков. А также встречать гостей акции – ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождать их во время проведения мероприятия, – рассказала руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Кристина Зорина.

В завершение заседания оргкомитета первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», секретарь местного отделения партии города Рязани Сергей Филимонов напомнил, что основная цель проведения всероссийской патриотической акции – привлечь как можно больше людей к изучению истории Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU