Проблемы неразвитости социальной инфраструктуры в Рязани имеют «накопительный» характер

СЕГОДНЯ 20:46 2019-04-18T20:46:10+03:00

На заседании комитета по социальным вопросам гордумы депутаты рассмотрели отчет о реализации программы «Развитие образования в городе Рязани»

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На состоявшемся 17 апреля заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» за прошлый 2018 год.

Программа, безусловно, стратегически важная для города и в рамках ее за минувший год было сделано многое.

Но вот что обращает на себя внимание.

Чтобы оценить эффективность программы недостаточно, к примеру, смотреть только на показатели: насколько в цифровом выражении увеличится число мест в образовательных учреждениях (в том числе в системе дошкольного образования). Важно понимать: достаточны ли такие темпы для решения существующих проблем?

Перед местными органами власти в сфере образования ставится задача перехода на односменный процесс обучение. Число школьников в Рязани за минувший год увеличилось на 2143 человека. Для города и его будущего – это, безусловно, положительная тенденция. Надеемся, что она сохранится и в будущем. Но позволяют ли темпы, заданные программой, решить поставленные сегодняшним временем задачи?

Целый ряд микрорайонов города активно застраивается в течение ряда последних лет: Кальное, Дашково-Песочня, Канищево, Мервино и др.

И вопросы неразвитой социальной инфраструктуры в них зачастую просто «кричат во весь голос».

Этот вопрос был поднят нашей фракцией в ходе обсуждения.

Как сообщил, отвечая на него, начальник городского управления образования и молодежной политики А.А. Зимин, в течение каждого года, начиная с 2020 и по 2025 гг., в Рязани планируется вводить в эксплуатацию по одной новой школе. Однако для решения указанной проблемы требуется появление не менее 2-х новых школ каждый год.

То есть проблемы решаются более медленными темпами, чем нарастают.

Примерно также и с детскими садами. За 2018 год в Рязани число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, увеличилось на 533 человека, а строительство нового детского сада, пристроек к существующим садам позволили увеличить число примерно на 400! Острота проблемы нехватки мест в ясельных группах пока, к сожалению, не снижается.

И дело здесь, главным образом, не в самой программе, а в том, что уровень ее финансирования не соответствует социальному запросу и современным требованиям развития города. А это значит, надо пристально заниматься развитием экономики, сменить принципы формирования бюджета.

Напомню, что при утверждении бюджета города на 2019 год расходы на программу «Развитие образования в городе Рязани» на нынешний год были предусмотрены с уменьшением относительно уровня 2018 года. Наша фракция дала критическую оценку вынесенного тогда на рассмотрение депутатов проекта главного финансового документа города, так как его параметры, на наш взгляд, не могут обеспечить нормального развития города.

Волкова Э.Н., секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы, фракция КПРФ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU