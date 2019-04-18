2019-04-18T19:45:36+03:00
Спорт

Под Рязанью вновь пройдут соревнования по внедорожному ориентированию «Ветка сакуры»

Базовый лагерь участников будет располагаться у села Долгинино
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В субботу, 20 апреля, под Рязанью в очередной раз пройдут состязание по внедорожному ориентированию с использованием GPS-координат с красивым названием «Ветка сакуры». Базовый лагерь участников будет расположен слева от въезда в село Долгинино (Рязанский район).

В 10.00 участники уйдут на маршрут. Обычно в районе базового лагеря организаторы мероприятия располагали так называемый зрительский участок, на котором болельщики могли понаблюдать за прохождением участниками соревнований водно-грязевых препятствий. Пока о зрительском участке на сайте Рязанского внедорожного клуба информации нет, но, надеемся, в ближайшие часы она появится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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