Начальник рязанского минюста Олег Севостьянов покинул должность

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-18T18:25:31+03:00

На место начальника назначен его заместитель

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Начальник управления минюста России по Рязанской области Олег Севостьянов покинул должность. Соответствующий приказ об освобождении должности опубликован на сайте министерства.

Этим же приказом исполнять обязанности руководителя ведомства будет Лактюшин Владимир Васильевич, ранее занимавший должность заместителя начальника.

СПРАВКА «КП»

Севостьянов Олег Владимирович родился 16 октября 1968 года в Братске Иркутской области.

В 1998 году закончил Московскую государственную юридическую академию, квалификация – юрист.

С апреля 2001 по январь 2005 года заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области.

С января 2005 по май 2010 начальник отдела по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих управления Федеральной регистрационной службы по Рязанской области.

С мая 2010 по сентябрь 2013 заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU