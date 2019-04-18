2019-04-18T17:29:17+03:00
Происшествия

В сети появилось видео лобового столкновения иномарки и троллейбуса в Рязани

Водитель легковушки от удара уйти не успел совсем – видимо, он его до последнего и не предвидел
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео группы «Дороги Рязани» ВКонтакте.Фото: Кадр с видео группы «Дороги Рязани» ВКонтакте.
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Днем в четверг, 18 апреля, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте появилось видео вечернего столкновения иномарки и троллейбуса. ДТП, напомним, произошло накануне на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

На записи отчетливо видно, как легковушка уверенно двигается с площади Победы и, выезжая на перекресток, не уходит на нужную полосу, а продолжает упорно ехать аккурат по встречке для троллейбуса. Последний в это время мирно стоит и ждет разрешения светофора повернуть на Дзержинку. Иномарка в итоге буквально влетает «лоб в лоб» в троллейбус.

Как сообщили «КП»-Рязань» в управлении ГИБДД, в аварии никто не пострадал. У обеих машин, кстати, повреждения серьезные – троллейбус после ДТП и вовсе отбуксировали в парк. В легковушке же, как видно за записи, на месте водителя мгновенно сработала подушка безопасности.

Рязанцы, кстати, такому поведению водителя не удивились: по их словам разметки здесь практически нет.

ДТП с троллейбусом на встречке. Рязань. 17 апреля..

ИСТОЧНИК KP.RU

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