2019-04-18T11:20:13+03:00
Происшествия

В центре Рязани иномарка на встречке врезалась в троллейбус

Столкновение «лоб в лоб» произошло через полосу от двойной сплошной линии
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео участника группы «Народная Рязань» ВКонтакте.Фото: Кадр с видео участника группы «Народная Рязань» ВКонтакте.
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17 апреля около десяти вечера на Первомайском проспекте Рязани с толкнулись легковушка и троллейбус.

Авария произошла на перекрестке напротив салона «Улыбка»: троллейбус №6 подъезжал к перекрестку, собираясь поворачивать на улицу Дзержинского. Здесь, через полосу от двойной сплошной линии, в лоб ему влетела иномарка, неизвестно как оказавшаяся на встречной, да еще средней полосе.

Фото рязанца Дмитрия Булатова, сделанные на месте ДТП, опубликованы в группе «Народная Рязань» ВКонтакте. По замечаниям целого ряда комментаторов, удивляться такой ошибке водителя не стоит.

– Разметки там нет вообще! Если двигаться в сторону площади Ленина с левого ряда, то «ровнехонько» въезжаешь в «лоб» встречки. Днем это просто серое, пыльное полотно, не больше, – написала рязанка Ирина.

Кстати, судя по регистрационному номеру автомобиля, он из Московской области – водитель с такой особенностью этого перекрестка, видимо, просто не знаком.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе рязанской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал.

Фото участника группы «Народная Рязань» ВКонтакте.

Фото участника группы «Народная Рязань» ВКонтакте.

Фото участника группы «Народная Рязань» ВКонтакте.

Фото участника группы «Народная Рязань» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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