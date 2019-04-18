За сутки в Рязанской области произошло 19 пожаров

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-18T11:03:44+03:00

К счастью, в огне никто не погиб

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Минувший день (17 апреля) и ночь (18 апреля) выдались по-настоящему жаркими в Рязанской области. В регионе зафиксировали 19 техногенных пожаров. Из них шесть случаев зарегистрировано в Ряжском районе, три в Рязани, два в Скопинском районе, по одному случаю в Александро-Невском, Захаровском, Клепиковском, Пителинском, Рыбновском, Сараевском, Сасовском и Скопинском районах.

К счастью, во всех этих многочисленных пожарах никто не погиб.

Кроме того, еще 105 раз пожарные выезжали на тушение возгораний сухой травы. Специалисты напоминают о недопустимости палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU