За сутки в Рязанской области произошло 19 пожаров
Минувший день (17 апреля) и ночь (18 апреля) выдались по-настоящему жаркими в Рязанской области. В регионе зафиксировали 19 техногенных пожаров. Из них шесть случаев зарегистрировано в Ряжском районе, три в Рязани, два в Скопинском районе, по одному случаю в Александро-Невском, Захаровском, Клепиковском, Пителинском, Рыбновском, Сараевском, Сасовском и Скопинском районах.
К счастью, во всех этих многочисленных пожарах никто не погиб.
Кроме того, еще 105 раз пожарные выезжали на тушение возгораний сухой травы. Специалисты напоминают о недопустимости палов травы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»