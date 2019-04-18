Рязанская компания взяла на работу бывшего таможенника и попала на крупный штраф
Рязанская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего Тульской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.
ООО «Мастер» не уведомило в десятидневный срок в письменной форме прежнего работодателя о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность старшего государственного таможенного инспектора московского таможенного поста Тульской таможни.
Прокурором в отношении юрлица и его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи организация и генеральный директор признаны виновными. Им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.
Постановления не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU