Рязанская компания взяла на работу бывшего таможенника и попала на крупный штраф

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-18T08:19:35+03:00

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Рязанская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего Тульской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

ООО «Мастер» не уведомило в десятидневный срок в письменной форме прежнего работодателя о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность старшего государственного таможенного инспектора московского таможенного поста Тульской таможни.

Прокурором в отношении юрлица и его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях.

Постановлениями мирового судьи организация и генеральный директор признаны виновными. Им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU