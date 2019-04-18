18 апреля в Рязани открываются «Дни поэзии ЮНЕСКО в России»

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-18T07:23:58+03:00

Международный фестиваль начнется с гала-концерта в Рязанской областной филармонии и будет продолжаться 3 дня

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С четверга по субботу в Рязани пройдет XIX международный фестиваль «Дни поэзии ЮНЕСКО в России», на который в город съехались авторы стихов и прозы из России, Польши, Латвии, Болгарии, Украины и Закавказья. Открытие состоится 18 апреля в 19.00 в Рязанской областной филармонии: в гала-концерте, помимо поэтов и литераторов, примут участие фльклорные и джазовые музыканты: певицы и солистки государственного театра фольклора «Русская песня», мастера игры на армянском дудуке.

В Рязани в эти дни должны побывать президент международной ассоциации писателей Татьяна Житкова, польские поэты Александр Навроцкий, Иоанна Калиновская и Александра Смеречанская, болгарский поэт и педагог Боян Бойчев, литераторы из Якутии

Наталья Харлампьева и Елена Слепцова-Куорсуннаах, заслуженный деятель культуры Армении Вардан Акопян, Карабаха, украинский поэт и театрал Игорь Потоцкий, московский школьник-поэт Николай Нарочный. В рамках фестиваля пройдут литературные вечера и встречи, выездные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU