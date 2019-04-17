Власти Рязани нашли временного перевозчика на маршрут №50

17 Апр 23:04 2019-04-17T23:05:40+03:00

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В Рязани с 18 апреля маршрут №50 будут обслуживать 24 единицы микроавтобусов, сообщает пресс-служба городской администрации. Управление транспорта, в соответствии с действующим законодательством, определило коммерческого перевозчика для обслуживания городского маршрута регулярных перевозок №50 «ОАО «Тяжпрессмаш» – поселок Южный».

Как отмечают чиновники, перевозчик будет около полугода (не более 180 дней) работать по временному свидетельству до проведения открытого конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU