Во ФСИН России организовали «Прямой разговор» с общественниками
Федеральная служба исполнения наказаний и Общественная палата РФ организовали «Прямой разговор» с руководителями общественных наблюдательных комиссий.
Представители регионов России могли напрямую задать вопросы руководству пенитенциарного ведомства и начальникам территориальных органов УИС, поделиться проблемами и рассказать о своем опыте эффективного исполнения закона об общественном контроле.
Рязанскую область представили начальник УФСИН полковник внутренней службы Валерий Семенов, помощник начальника управления по правам человека в УИС майор внутренней службы Сергей Семенов, председатель ОНК региона Александр Гришко, члены ОНК и общественного совета Андриан Фролов и Николай Мальцев.
В своем выступлении Анатолий Рудый отметил положительную динамику по укреплению сотрудничества с общественниками, которые помогают лучше видеть проблемы в работе учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и способствуют ее открытости и совершенствованию.
.
– Во многом благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения, улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. Члены ОНК поднимают наиболее острые проблемы и оказывают содействие в их решении, – говорится в сообщении ФСИН.
В региональном Управлении ФСИН правозащитники регулярно посещают исправительные учреждения и следственные изоляторы, проводят беседы, оказывают консультационную и юридическую помощь гражданам, участвуют в заседаниях дисциплинарных комиссий, а также в различных социально-профилактических мероприятиях.
Так в 2018 году члены ОНК 19 раз посетили места лишения свободы, расположенные в области, и провели 46 индивидуальных бесед с лицами, находящимися в местах принудительного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU