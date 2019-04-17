Во ФСИН России организовали «Прямой разговор» с общественниками

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-17T17:43:26+03:00

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Федеральная служба исполнения наказаний и Общественная палата РФ организовали «Прямой разговор» с руководителями общественных наблюдательных комиссий.

Представители регионов России могли напрямую задать вопросы руководству пенитенциарного ведомства и начальникам территориальных органов УИС, поделиться проблемами и рассказать о своем опыте эффективного исполнения закона об общественном контроле.

Рязанскую область представили начальник УФСИН полковник внутренней службы Валерий Семенов, помощник начальника управления по правам человека в УИС майор внутренней службы Сергей Семенов, председатель ОНК региона Александр Гришко, члены ОНК и общественного совета Андриан Фролов и Николай Мальцев.

В своем выступлении Анатолий Рудый отметил положительную динамику по укреплению сотрудничества с общественниками, которые помогают лучше видеть проблемы в работе учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и способствуют ее открытости и совершенствованию.

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– Во многом благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения, улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. Члены ОНК поднимают наиболее острые проблемы и оказывают содействие в их решении, – говорится в сообщении ФСИН.

В региональном Управлении ФСИН правозащитники регулярно посещают исправительные учреждения и следственные изоляторы, проводят беседы, оказывают консультационную и юридическую помощь гражданам, участвуют в заседаниях дисциплинарных комиссий, а также в различных социально-профилактических мероприятиях.

Так в 2018 году члены ОНК 19 раз посетили места лишения свободы, расположенные в области, и провели 46 индивидуальных бесед с лицами, находящимися в местах принудительного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU