Петр Кочетков из ХК «Рязань» возглавил вратарский рейтинг драфта NHL

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-16T10:08:16+03:00

В окончательном варианте «скаутского» рейтинга он по-прежнему первый среди голкиперов из-за пределов Северной Америки

Изменить размер текста: A A

19-летний голкипер Петр Кочетков из хоккейного клуба «Рязань» стал первым в окончательном варианте «скаутского» рейтинга драфта NHL среди вратарей не из Северной Америки. Новость от 15 апреля на официальном сайте лиги только подтвердила статус этого молодого спортсмена.

Петр впечатлил специалистов своими статистическими показателями на МЧМ-2019 и хоккейной серии Россия-Канада в 2018 году. Главный скаут NHL в Европе Горан Стабб в своем отчете отмечает, что Петр имеет «хороший баланс и подвижность», выделяет его умение правильно выбирать позицию и играть щитками.

Первый раунд драфта состоится 21 июня в Ванкувере, Канада.

ИСТОЧНИК KP.RU