Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков на драфте НХЛ назван лучшим молодым голкипером Европы
Специалисты отмечают его уверенную игру за «горожан» и на молодежном чемпионате мира
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Ежегодно Национальная хоккейная лига закрепляет за собой права на лучших молодых хоккеистов. Это мероприятие известно во всем мире под названием «драфт».
21 января лига опубликована преддрафтовый рейтинг 2019 года. Вратарем №1, выступающим в Европе, назван голкипер ХК «Рязань» Петр Кочетков.
Специалисты отметили его успешную игру на молодежном чемпионате мире, где именно Кочеткова признали лучшим вратарем турнира, а также уверенную игру в регулярном чемпионате ВХЛ.
Драфт НХЛ 2019 года пройдет 21-22 июня в Ванкувере (Канада).
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