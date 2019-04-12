Центробанк проверит обоснованность роста цен на ОСАГО

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-12T16:08:00+03:00

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11 апреля федеральный координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский представил итоги мониторинга стоимости полисов ОСАГО. Эксперты проекта «Единой России» выявили повышение цен на страхование в большинстве регионов страны.

– Когда вводился тарифный коридор, Центробанк, эксперты и ассоциации страховщиков уверяли, что не произойдет существенного роста стоимости полиса ОСАГО. Даже было заверение, что для многих водителей цена снизится. Однако итоги нашего мониторинга показали обратное, – рассказал Афонский.

Мониторинг проводился в 67 регионах. Была проверена стоимость полисов для трех категорий водителей, автомобили которых имеют самую распространенную мощность – 100-120 л. с. Цена на полис ОСАГО в той или иной степени возросла для I категории водителей (начинающие водители в возрасте 22-24 лет, без стажа вождения автомобиля) в 90% проверенных регионов, для II (водители 35-39 лет и стажем вождения от 14 лет) и III категории водителей (старше 50 лет, со стажем вождения от 14 лет) цена увеличилась в 58% и 54% регионов соответственно.

– Все полученные в ходе мониторинга данные мы передали в Центробанк. Необходимо провести проверку и выяснить, чем обоснован такой рост цен, – сообщил Владимир Афонский.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», член фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Бурцев согласен с такой позицией.

– Нужно выяснить, что является основанием для повышения – рост цен на запасные части, инфляция или просто очередная гонка страховых компаний в целях повышения своей прибыли, – отметил он.

Если на поднятие цен повлиял уровень инфляции, то страховые выплаты необходимо также проиндексировать.

– Поднятие цен ударит по карману обычных автолюбителей, – заключил Александр Бурцев. – Мы же должны действовать на благо жителей нашей страны, делать личный транспорт более доступным.

Активисты проекта «Единой России» «Безопасные дороги» будут добиваться, чтобы цены на полисы ОСАГО стали доступнее и соответствовали их реальной стоимости, а не полету фантазии страховщиков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU