В Рязань приедут роботы последних моделей с выставок в Лас-Вегасе и Пекине

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-10T13:16:44+03:00

Их только что презентовали в мировых столицах, а у рязанцев уже есть возможность познакомиться с ними на «Большом Фестивале Роботов».

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Фестиваль роботов стартует уже 18 апреля. На нем впервые в Рязани будут представлены миниатюрный робот-помощник Киробо от компании Toyota, французский робот-обаяшка Ритти, реалистичный робот-паук из книги рекордов Гиннеса, робот-танцор из последнего поколения умных роботов и еще десятки технологий на грани фантастики.

Каждые 30 минут на огромной площадке фестиваля будет проходить одно из шести техношоу. Впервые посетители смогут увидеть сказку, показанную запрограммированными дронами, а также удивиться выступлению цирка-роботов: роботы садятся на шпагат и даже встают на голову.

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Также будут показаны роботы, которые способны делать домашнюю работу вместо человека: мыть окна, следить за детьми и даже зарабатывать деньги. Любители кофе смогут попробовать напиток из рук робота-бариста Монти из Эстонии.

Специальная технология сфотографирует вас в 3D-формате. На динамичном снимке вы получите свою фотографию с эффектом как из фильма «Матрица». Кстати, компания Atari перенесла компьютерную игру в реальность с помощью компьютерного управления магнитами, в которую может поиграть каждый посетитель фестиваля.

А еще здесь можно будет пройти по уникальному лабиринту, увернувшись от десятков лазеров, и испытать на себе новейшие технологии виртуальной реальности: починить космический корабль, попасть в парк Юрского периода и даже почувствовать себя героем легендарного голливудского фильма!

– Мы стремимся посетить лучшие мировые выставки технологий, – рассказывает руководитель проекта Иван Матюхин. – Работаем с производителями инновационного оборудования, чтобы дать возможность детям Рязани познакомиться с ними. Надеемся, что это всерьез заинтересует ребят и в будущем они станут прекрасными инженерами!

Фестиваль будет работать в ТРЦ «ПРЕМЬЕР» только до 12 мая.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU