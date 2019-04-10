Нашелся хозяин пса, обнаруженного под Рязанью со стрелой в груди

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-10T12:14:04+03:00

С овчаркой все хорошо – она отправилась домой

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В начале недели – в понедельник, 8 апреля – в селе Мушковатово Рязанского района обнаружили подстреленную собаку. Кобель овчарки со стрелой в грудине лежал около местного магазина. Жители обратились к зоозащитникам Рязани и те отвезли пса в клинику.

К сожалению, к прибытию ребят кто-то уже выдернул стрелу – наконечник в итоге остался внутри, а собака потеряла много крови. Но доктора ветклиники животное спасли: экстренно провели операцию, вытащив при этом наконечник.

История тем временем разлетелась по соцсетям, благодаря чему и нашелся хозяин овчарки, сообщило 10 апреля издательство «Пресса».

Знакомые мужчины увидели новость и сообщили о ней владельцу. Тот моментально выехал в клинику к своему любимцу. Как позже рассказал мужчина, пес по имени Терек сорвался с цепи и убежал. Найти его самостоятельно хозяину не удалось.

Сейчас Терек чувствует себя гораздо лучше и уже отправился домой. Кто чуть не убил собаку – пока неизвестно.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU