Нашелся хозяин пса, обнаруженного под Рязанью со стрелой в груди
В начале недели – в понедельник, 8 апреля – в селе Мушковатово Рязанского района обнаружили подстреленную собаку. Кобель овчарки со стрелой в грудине лежал около местного магазина. Жители обратились к зоозащитникам Рязани и те отвезли пса в клинику.
К сожалению, к прибытию ребят кто-то уже выдернул стрелу – наконечник в итоге остался внутри, а собака потеряла много крови. Но доктора ветклиники животное спасли: экстренно провели операцию, вытащив при этом наконечник.
История тем временем разлетелась по соцсетям, благодаря чему и нашелся хозяин овчарки, сообщило 10 апреля издательство «Пресса».
Знакомые мужчины увидели новость и сообщили о ней владельцу. Тот моментально выехал в клинику к своему любимцу. Как позже рассказал мужчина, пес по имени Терек сорвался с цепи и убежал. Найти его самостоятельно хозяину не удалось.
Сейчас Терек чувствует себя гораздо лучше и уже отправился домой. Кто чуть не убил собаку – пока неизвестно.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU