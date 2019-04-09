Под Рязанью нашли овчарку со стрелой в грудине

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-09T14:42:22+03:00

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В Рязанском районе обнаружили собаку с простреленной грудиной. Как рассказала директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева журналистам ИД «Пресса», 8 апреля поступил звонок от сотрудников администрации села Мушковатово.

Они сообщили, что близ магазина сидел истекающий кровью кобель овчарки с торчащей из грудины стрелой. Сотрудники службы выехали на место, и нашли собаку. Но к тому времени кто-то уже выдернул стрелу, что привело к большой кровопотере. Овчарку, находящуюся в тяжелом состоянии, оперативно доставили в ветклинику и экстренно прооперировали. При этом хирург извлек наконечник стрелы.

В настоящее время ведутся активные поиски хозяев собаки, а также того, кто устроил охоту на четвероногого друга человека.

ИСТОЧНИК KP.RU