У руководителя рязанской страховой компании арестовали имущество на 39 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-09T15:51:58+03:00

Все имущество пойдет в обеспечение приговора в части гражданского иска

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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год страховая компания внесла ложные сведения о расходах по сделкам с подконтрольными организациями. Таким образом, ООО уклонилось от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 50 млн рублей.

Чтобы обеспечить исполнение приговора «важняки» обратились с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество руководителя страховой компании, которое было удовлетворено. Всего под арест попали имущественные права подозреваемого на сумму свыше 39 млн рублей. Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причиненного государству ущерба.

Как стало известно «Комсомолке» от источника в правоохранительных органах, речь идет о страховой компании «Страж».

Напомним, в начале прошлого года Арбитражный суд Рязанской области признал страховую компанию банкротом и назначил конкурсное производство. Ранее ЦБ приостановил действие лицензий «Стража».

ИСТОЧНИК KP.RU