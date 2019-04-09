Бухгалтер из рязанской глубинки выиграл в лотерею двухкомнатную квартиру

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-09T14:25:57+03:00

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Рязанец Александр Володин выиграл двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Мужчина купил через специальное приложение билет 328-го тиража лотереи, который оказался выигрышным.

— Когда проверил свой билет и увидел выигрыш, долго не мог прийти в себя, — рассказывает победитель. — Обычно покупаю не больше трех-четырех билетов в месяц. И, как правило, это «Жилищная лотерея». В поселке, где я живу, очень плохой интернет, поэтому приходится ездить в Рязань, чтобы проверить билеты. Так случилось и в этот раз. Увидел и онемел… Уже дома осознал, что стал миллионером!

Как распорядиться выигрышем, рязанец уже решил — возьмет его в денежном эквиваленте и купит новую машину.

Александр Володин работает бухгалтером в сельскохозяйственной компании. Его главное хобби — бег.

ИСТОЧНИК KP.RU