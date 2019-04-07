2019-04-07T13:11:16+03:00
Общество

Рязанцы ужаснулись состоянию отремонтированного недавно надземного перехода

В 2017-м с подрядчиком заключили контракт на полмиллиона рублей, но эффекта от вложенных денег не видно
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: vk.com/rzn_cityФото: vk.com/rzn_city
Изменить размер текста:

В сообществе «Рязань» опубликованы фотографии надземного перехода на Московском шоссе у остановки «Рязанская таможня». Зрелище, нужно сказать, удручающее: разбитое покрытие пола, кругом ужасная грязь, в общем – ничего, что могло бы говорить о работах, проведенных в 2017 году, и вложенных в это деньгах.

Напомним, в июле 2017-го Дирекция благоустройства города заключила контракт на сумму 530 тысяч рублей с ООО «Агропром». Подрядчик должен был привести в порядок ступени, сделать косметический ремонт, постелить противоскользящее покрытие (то самое, ныне разбитое).

Кстати, ради последнего пункта переход закрывали на 5 ночей.

Фото: vk.com/rzn_city

Фото: vk.com/rzn_city

Фото: vk.com/rzn_city

Фото: vk.com/rzn_city

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородских футбольных фанатов не пустили на стадион в Рязани поддержать свою команду
В понедельник в Рязанской области будет до +14
ФК «Рязань» проиграл белгородскому «Салюту», не показав осмысленной игры
Рязанский бар Old Fashion находится на грани закрытия
Новая программа переселения из аварийного жилья в Рязанской области утверждена
В воскресенье в Рязанской области начнет теплеть
Из Рязани в Узбекистан отправят экспедицию по есенинским местам
В Рязанской области на неделю изменилось расписание электричек
Рязанцев, приезжающих в Москву, встречает закрытое метро «Котельники»
Рязанец Михаил Пуляев взял «серебро» на турнире по дзюдо в Турции
Главный трансплантолог РФ считает: Рязань готова к пересадкам печени
Рязанцы обсуждают видео с крысами, бегающими в микрорайоне Канищево
В Рязани проводится первое мероприятие II форума древних городов
В Рязани проходят театральные «Губернские подмостки»
Впервые мужчина стал воспитателем года в Рязани
После смерти девочки в рязанской ДОКБ следователи возбудили уголовное дело
Ректора Рязанского госуниверситета отправили в СИЗО
В Рязани в ближайшие годы построят больше сотни многоэтажек
Из-за строительства многоэтажки в Рязани запретят стоянку автомобилей
Госдума озаботилась рязанским выступлением Feduk`а
В суде ректора Рязанского госуниверситета группа поддержки встретила аплодисментами
Синоптики дали рязанцам предварительный прогноз на лето
Рязанскую пенсионерку наказали за торговлю самогоном ради денег на лекарства
Медсестру рязанской больницы для осужденных наградили знаком «За усердие»
Умельца из рязанской глубинки ждет суд за самодельный кастет
Рязанец пожаловался в полицию на избившую его жену – дама использовала веник