Рязанцы ужаснулись состоянию отремонтированного недавно надземного перехода

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-07T13:11:16+03:00

В 2017-м с подрядчиком заключили контракт на полмиллиона рублей, но эффекта от вложенных денег не видно

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В сообществе «Рязань» опубликованы фотографии надземного перехода на Московском шоссе у остановки «Рязанская таможня». Зрелище, нужно сказать, удручающее: разбитое покрытие пола, кругом ужасная грязь, в общем – ничего, что могло бы говорить о работах, проведенных в 2017 году, и вложенных в это деньгах.

Напомним, в июле 2017-го Дирекция благоустройства города заключила контракт на сумму 530 тысяч рублей с ООО «Агропром». Подрядчик должен был привести в порядок ступени, сделать косметический ремонт, постелить противоскользящее покрытие (то самое, ныне разбитое).

Кстати, ради последнего пункта переход закрывали на 5 ночей.

Фото: vk.com/rzn_city

Фото: vk.com/rzn_city

ИСТОЧНИК KP.RU