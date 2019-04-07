Рязанцы ужаснулись состоянию отремонтированного недавно надземного перехода
В сообществе «Рязань» опубликованы фотографии надземного перехода на Московском шоссе у остановки «Рязанская таможня». Зрелище, нужно сказать, удручающее: разбитое покрытие пола, кругом ужасная грязь, в общем – ничего, что могло бы говорить о работах, проведенных в 2017 году, и вложенных в это деньгах.
Напомним, в июле 2017-го Дирекция благоустройства города заключила контракт на сумму 530 тысяч рублей с ООО «Агропром». Подрядчик должен был привести в порядок ступени, сделать косметический ремонт, постелить противоскользящее покрытие (то самое, ныне разбитое).
Кстати, ради последнего пункта переход закрывали на 5 ночей.
Фото: vk.com/rzn_city
Фото: vk.com/rzn_city
ИСТОЧНИК KP.RU