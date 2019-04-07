Новая программа переселения из аварийного жилья в Рязанской области утверждена
В Рязанской области утверждена адресная программа по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как и в представленном ранее проекте, в список вошли 168 ветхих домов, где проживают почти 3200 человек. Исполнителями и участниками программы значится 21 муниципальное образование – за исключением Шиловского, Спасского, Александро-Невского, Пителинского, Ермишинского, Кадомского, Путятинского и Шацкого районов.
Общий объем финансирования составляет почти 2,1 миллиард рублей, большая часть из которых – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU