Новая программа переселения из аварийного жилья в Рязанской области утверждена

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-07T10:17:34+03:00

В ней не участвуют восемь муниципальных образований

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В Рязанской области утверждена адресная программа по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как и в представленном ранее проекте, в список вошли 168 ветхих домов, где проживают почти 3200 человек. Исполнителями и участниками программы значится 21 муниципальное образование – за исключением Шиловского, Спасского, Александро-Невского, Пителинского, Ермишинского, Кадомского, Путятинского и Шацкого районов.

Общий объем финансирования составляет почти 2,1 миллиард рублей, большая часть из которых – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU