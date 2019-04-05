После смерти девочки в рязанской ДОКБ следователи возбудили уголовное дело
Рязанские следователи завершили проверку обстоятельств смерти девочки-подростка, которая погибла в стенах ОДКБ им. Дмитриевой. Проверку инициировали после публикаций в СМИ, напоминает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
Напомним, трагедия произошла 20 января. Тело девочки 2004 года рождения обнаружили в туалете стационара, куда ребенка привезла мать.
– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за острого отравления неуточненным веществом, – сообщают следователи.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования уголовного дела у правоохранителей будет больше полномочий для экспертиз и других действий, необходимых для установления всех обстоятельств трагедии.
Напомним, рядом с телом ребенка нашли баллончик с дезодорантом.
ИСТОЧНИК KP.RU