После смерти девочки в рязанской ДОКБ следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-05T17:47:40+03:00

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Рязанские следователи завершили проверку обстоятельств смерти девочки-подростка, которая погибла в стенах ОДКБ им. Дмитриевой. Проверку инициировали после публикаций в СМИ, напоминает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Напомним, трагедия произошла 20 января. Тело девочки 2004 года рождения обнаружили в туалете стационара, куда ребенка привезла мать.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за острого отравления неуточненным веществом, – сообщают следователи.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования уголовного дела у правоохранителей будет больше полномочий для экспертиз и других действий, необходимых для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, рядом с телом ребенка нашли баллончик с дезодорантом.

ИСТОЧНИК KP.RU