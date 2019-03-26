Рязанские следователи назвали причину смерти девочки-подростка в ОДКБ

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-26T13:45:38+03:00

Версия с дезодорантом, ранее ходившая только в виде слухов, подтверждается официально

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Рязанские следователи назвали причину смерти 14-летней девочки, скончавшейся в Областной детской клинической больнице имени Н.В.Дмитриевой. Трагедия, напомним, случилась в конце января.

19 числа юную пациентку с черепно-мозговой травмой сюда привела мама, сообщает телеканал ТКР. Со слов родительницы, школьница несколько раз ударилась головой: катаясь с горки на ватрушке и по дороге на учебу.

В больнице ребенку назначили стандартное для такой травмы обследование: рентген и анализы. Сотрясение мозга оказалось легким, ее лечили согласно обычному графику. Однако через два дня обнаружили мертвой в туалете.

С тех пор следователи ведут проверку, разбираясь в каждой детали – в материале дела уже две сотни страниц. Причину смерти – острое отравление не уточненной газовой смесью – определили быстро. По информации старшего следователя МСО СУ СК РФ по Рязанской области Юрия Борисова, ровно та же газовая смесь содержалась в баллончике с дезодорантом, обнаруженном рядом с телом.

Как стало известно «Комсомолке» из осведомленного источника, девочка – из неблагополучной семьи.

Теперь предстоит разобраться еще в огромном количестве нюансов. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU