Недоношенных рязанских младенцев выхаживают при помощи вязаных осьминожек

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-04T18:21:46+03:00

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В Рязанском перинатальном центре недоношенных младенцев выхаживают с помощью вязаных осьминогов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Вот такие симпатичные осьминожки лежат рядом с каждым малышом в отделении реанимации и интенсивной терапии. Это не игрушки, а настоящие помощники врачей. Осьминоги помогают маленьким пациентам реанимации чувствовать себя комфортно и быстрее восстановиться», — говорится в сообщении.

Как отмечают в минздраве, форма вязаного осьминожки напоминает пуповину мамы и детки ощущают спокойствие, когда ее касаются. Это идет на пользу для их лечения и скорейшего выздоровления.

Отметим, что впервые эксперимент с осьминожками для недоношенных деток запустили в Дании. И результаты его настолько понравились врачам, что теперь во всем мире используют осьминогов для новорожденных малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU