Паводок может отрезать от «большой земли» четыре точки на карте Рязанской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-04T08:42:36+03:00

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Вечером 3 апреля ГУ МЧС по Рязанской области сообщило, что в ближайшие сутки ожидается подтопление трех низководных мостов через реку Пара. Таков прогноз развития весеннего половодья.

Если движение по переправам действительно прекратится, от «большой земли» могут быть отрезаны подворье Свято-Даниловского монастыря, поселок Красная Яблонька, деревни Дмитриевка и Ширино.

Напомним, в Красной Яблоньке 6 марта прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием губернатора Николая Любимова. Там развернули пункт временного размещения рассчитан на 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU