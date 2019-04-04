Паводок может отрезать от «большой земли» четыре точки на карте Рязанской области
Возле поселка Красная Яблонька ранее развернули пункт временного размещения
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Вечером 3 апреля ГУ МЧС по Рязанской области сообщило, что в ближайшие сутки ожидается подтопление трех низководных мостов через реку Пара. Таков прогноз развития весеннего половодья.
Если движение по переправам действительно прекратится, от «большой земли» могут быть отрезаны подворье Свято-Даниловского монастыря, поселок Красная Яблонька, деревни Дмитриевка и Ширино.
Напомним, в Красной Яблоньке 6 марта прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием губернатора Николая Любимова. Там развернули пункт временного размещения рассчитан на 150 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU