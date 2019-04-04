2019-04-04T08:42:36+03:00
Происшествия

Паводок может отрезать от «большой земли» четыре точки на карте Рязанской области

Возле поселка Красная Яблонька ранее развернули пункт временного размещения
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 3 апреля ГУ МЧС по Рязанской области сообщило, что в ближайшие сутки ожидается подтопление трех низководных мостов через реку Пара. Таков прогноз развития весеннего половодья.

Если движение по переправам действительно прекратится, от «большой земли» могут быть отрезаны подворье Свято-Даниловского монастыря, поселок Красная Яблонька, деревни Дмитриевка и Ширино.

Напомним, в Красной Яблоньке 6 марта прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием губернатора Николая Любимова. Там развернули пункт временного размещения рассчитан на 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Став свидетелем убийства, рязанец по занавескам удрал из квартиры на третьем этаже
Рязанский СК возбудил дело в отношении директора пластилиновой фабрики
Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Рязанец открыл дверь незнакомцу и стал жертвой разбойного нападения
Атомная подлодка «Рязань» «сразилась» на дуэли
В Рязани на «зебре» сбили ребенка
Ночью на рязанской дороге погиб мужчина
Только через суд врач смогла добиться досрочной пенсии по старости в Рязанской области
Рязанский сельчанин погиб на пожаре в собственном доме
На рязанский регион идет дождь с порывистым ветром – и это на несколько дней
На противопаводковые работы в Сасовском районе потратят почти миллион рублей
Замглавы администрации Рязани Басманный суд оставил под стражей
В Рязани отменили несколько дублирующих маршруток