Половодье в Рязанской области может затронуть 25 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-07T10:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

6 марта в поселке Красное Яблонька Сапожковского района прошло выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием губернатора Николая Любимова. Место выбрано не случайно: так как во время разлива река Пара затапливает местный мост, рядом с переправой был развернут палаточный городок.

Пункт временного размещения рассчитан на 150 человек, школьники здесь даже смогут учиться в дистанционном режиме. Как сообщает пресс-служба областного правительства, главе региона показали, как будут переправлять людей с одного берега на другой, эвакуировать их в случае необходимости и бороться с ледяными заторами. На первом месте во время паводка – бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения.

- Особое внимание прошу уделить состоянию очистных сооружений, мест водозабора, очистке водопропускных труб и ливневых канализаций на объектах дорожного и коммунального хозяйства, - сказал Любимов участникам заседания.

По словам главы ГУ МЧС по Рязанской области Сергея Филиппова, в 2019 году в «зоне воздействия весеннего половодья» может оказаться 25 населенных пунктов. Ранее отмечалось, что подтопить может 15 мостов.

МЧС будет активно бороться с ледяными заторами. Фото: ryazangov.ru

МЧС будет активно бороться с ледяными заторами. Фото: ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU