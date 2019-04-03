2019-04-03T18:05:41+03:00
Общество

В Рязани отменили несколько дублирующих маршруток

У одних перевозчиков закончилось действие свидетельства, другие — не хотят обслуживать определенные маршруты
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Для оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта в Рязани отменили ряд маршрутных такси, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на постановление от 3 апреля.

Согласно документу, отменены маршруты №34б «улица Новоселов, 60 – Недостоево», №87а «Недостоево – площадь Мичурина – площадь Театральная», №88а «улица Крупской – поселок Строитель» и №91б «улица Новаторов – микрорайон №1 (Д-П)».

Как сообщает администрация города, маршрут №87а отменен в связи с прекращением действия свидетельства на основании решения Арбитражного суда. Маршрут №88а отменен в связи с окончанием действия свидетельства.

Что касается маршрутов №№34б и 91б, то они отменены на основании заявлений перевозчиков. Предприниматели не хотят обслуживать эти маршруты. Практически последние полгода машины там не работали.

«Все перечисленные муниципальные маршруты дублируются и полностью справляются с пассажиропотоком», — уточняет пресс-служба городской администрации. Так, автобусные маршруты №34 и №34а «ул. Новоселов, 60 – Недостоево» обслуживаются 19-ю единицами подвижного состава. На маршруте №87 «Недостоево – пл. Мичурина – Театральная» работают 26 машин. Маршрут №91 «ул. Новаторов – мкр. №1 (Д-П)» обслуживают 26 единиц подвижного состава. Все они работают без изменений в соответствии с утвержденным расписанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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