В рязанской школе №63, где произошло задымление, нашли массовые нарушения
Прокуратура проверила школу №63 в Рязани после задымления, которое произошло 5 марта, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки в кабинете №29 на втором этаже школы.
Прокурорская проверка установила следующие нарушения:
- внутренняя дверь тамбура лестничной клетки, расположенной в крыле библиотеки, со стороны улицы закрыта на засов;
- на первом этаже в тамбурах, расположенных около лестничной клетки, расположены хозяйственный инвентарь и мусорные контейнеры;
- на втором этаже школы одна створка двухстворчатой двери забита гвоздями.
В связи с выявленными нарушения орган пожарного надзора в отношении руководства школы возбудил два дела об административном правонарушении. Виновных привлекли к ответственности в виде штрафа.
Для устранения выявленных нарушений и недопущению их впредь прокуратура в адрес директора школы внесла представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU