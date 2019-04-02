2019-04-02T12:56:49+03:00
Происшествия

В рязанской школе №63, где произошло задымление, нашли массовые нарушения

Орган пожарного надзора возбудил дела об административном правонарушении и оштрафовал руководство учебного учреждения
Александр РАДЫГИН
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Прокуратура проверила школу №63 в Рязани после задымления, которое произошло 5 марта, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки в кабинете №29 на втором этаже школы.

Прокурорская проверка установила следующие нарушения:

- внутренняя дверь тамбура лестничной клетки, расположенной в крыле библиотеки, со стороны улицы закрыта на засов;

- на первом этаже в тамбурах, расположенных около лестничной клетки, расположены хозяйственный инвентарь и мусорные контейнеры;

- на втором этаже школы одна створка двухстворчатой двери забита гвоздями.

В связи с выявленными нарушения орган пожарного надзора в отношении руководства школы возбудил два дела об административном правонарушении. Виновных привлекли к ответственности в виде штрафа.

Для устранения выявленных нарушений и недопущению их впредь прокуратура в адрес директора школы внесла представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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