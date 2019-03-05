2019-03-05T16:46:25+03:00
Общество

После утренней эвакуации рязанскую школу проверит прокуратура

Выводы сделают по окончании проверки
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После утреннего происшествия в школе №63 Прокуратура Рязанской области начинает проверку учреждения, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Напомним, 5 марта около 8.55 здесь сработала пожарная сигнализация – из школы тут же вывели всех детей. Вместе с педагогами здание за 15 минут покинули порядка 700 человек.

По предварительной информации, сигнализация сработала из-за короткого замыкания и задымления. Однако возгорания не произошло. Уроки в этот день отменили, на месте работают ремонтники.

– Прокурор Октябрьского района оценит, насколько в школе обеспечена пожарная безопасность и при наличии оснований – решит вопрос о мерах прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

Кстати, по информации горадминистрации, запах дыма первым учуял учитель географии, который и начал эвакуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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