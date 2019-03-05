После утренней эвакуации рязанскую школу проверит прокуратура
После утреннего происшествия в школе №63 Прокуратура Рязанской области начинает проверку учреждения, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Напомним, 5 марта около 8.55 здесь сработала пожарная сигнализация – из школы тут же вывели всех детей. Вместе с педагогами здание за 15 минут покинули порядка 700 человек.
По предварительной информации, сигнализация сработала из-за короткого замыкания и задымления. Однако возгорания не произошло. Уроки в этот день отменили, на месте работают ремонтники.
– Прокурор Октябрьского района оценит, насколько в школе обеспечена пожарная безопасность и при наличии оснований – решит вопрос о мерах прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.
Кстати, по информации горадминистрации, запах дыма первым учуял учитель географии, который и начал эвакуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU