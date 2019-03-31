2019-03-31T17:52:10+03:00
Общество

Пропавший 43-летний рязанец найден живым

Мужчину искали четыре дня
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В минувший четверг, 28 марта, в Рязани пропал Александр Лобанов 1976 года рождения. Сообщение об этом появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.

Положение осложнялось тем, что Александр Иванович мог нуждаться в медицинской помощи.

И вот ближе к вечеру воскресенья, 31 марта, появилась долгожданная запись «Найден.Жив.». Подробности поисков и обнаружения не разглашаются – это стандартная практика отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что в случае обнаружения человека, похожего на тех, что разыскивают члены поискового отряда, сообщать нужно по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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