Рязанский губернатор на английском языке пытался привлечь европейского инвестора

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-28T15:35:54+03:00

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Глава региона Николай Любимов встретился с генеральным директором ООО «УК РБПИ ГРУПП» Томасом Норгаардом, сообщает пресс-служба облправительства.

Во время диалога, который состоялся на английском языке, стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Речь шла о строительстве в Рязанской области нескольких крупных животноводческих ферм. Любимов отметил, что в качестве площадок рассматриваются Кадомский, Ермишинский, Касимовский и Пителинский районы, обладающие хорошей инфраструктурой.

Губернатор обратился к Томасу Норгаарду с предложением участвовать в проекте, так как его компания имеет успешный опыт, как в развитии существующих фермерских хозяйств, так и запуске новых. Планируется, что строительство будет осуществляться при поддержке федеральных и региональных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU