«Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала «Голландия»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-28T09:15:07+03:00

Два дома переменной этажности возведут на Касимовском шоссе

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Девелопер «Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала бизнес-класса «Голландия», который расположен в Большом центре Рязани на Касимовском шоссе.

– «Голландия» имеет выразительный облик в современном голландском стиле, который скрывает за собой внутреннюю гармонию и особую заботу о каждом из владельцев квартир. Проект разработан голландскими архитекторами. Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности – 10 и 12 этажей, – рассказали в пресс-службе «Мармакс». – Фактурный фасадный кирпич, природные оттенки, множество больших разнообразных деревьев, цветники и аллеи для прогулок – все это выделяет современный европейский квартал среди других предложений в Большом центре.

По словам девелопера, парковый квартал будет иметь ряд преимуществ. Среди которых:

- уникальное внутреннее пространство «двор-парк»;

- ландшафтный дизайн с оазисами и зонами для отдыха более 1 Га;

- прогулочные дорожки;

- авторская архитектура из Нидерландов;

- дизайнерская отделка холлов и входных групп;

- подземный паркинг в каждом из домов квартала;

- функциональные планировки;

- европейские инженерные системы;

- безопасность 24/7;

- служба сервиса премиум-класса.

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» по телефону отдела продаж: 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU