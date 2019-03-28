«Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала «Голландия»
Девелопер «Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала бизнес-класса «Голландия», который расположен в Большом центре Рязани на Касимовском шоссе.
– «Голландия» имеет выразительный облик в современном голландском стиле, который скрывает за собой внутреннюю гармонию и особую заботу о каждом из владельцев квартир. Проект разработан голландскими архитекторами. Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности – 10 и 12 этажей, – рассказали в пресс-службе «Мармакс». – Фактурный фасадный кирпич, природные оттенки, множество больших разнообразных деревьев, цветники и аллеи для прогулок – все это выделяет современный европейский квартал среди других предложений в Большом центре.
По словам девелопера, парковый квартал будет иметь ряд преимуществ. Среди которых:
- уникальное внутреннее пространство «двор-парк»;
- ландшафтный дизайн с оазисами и зонами для отдыха более 1 Га;
- прогулочные дорожки;
- авторская архитектура из Нидерландов;
- дизайнерская отделка холлов и входных групп;
- подземный паркинг в каждом из домов квартала;
- функциональные планировки;
- европейские инженерные системы;
- безопасность 24/7;
- служба сервиса премиум-класса.
Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» по телефону отдела продаж: 500-005.
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ИСТОЧНИК KP.RU