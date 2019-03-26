«Рязаньгоргаз» призывает быть осторожнее с газом весной

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-26T09:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Рязаньгоргаз» обращает внимание жителей города на некоторые особенности при использовании газа в быту, актуальные именно в весеннее время.

Во время оттаивания грунта на подземные газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, а это может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. Из поврежденных газопроводов газ может проникать через почву и подземные инженерные коммуникации в любые строения, что приводит к загазованности, а при появлении открытого огня – к взрыву и пожару.

Признаками повреждения подземных газопроводов являются: наличие запаха газа на улицах, образование пузырьков на воде, запах газа около колодцев, в подвалах, в подъездах и на лестничных клетках на нижних этажах зданий. При обнаружении запаха газа запрещено зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. Необходимо проветрить помещение и немедленно позвонить в аварийную службу по телефону 04, с мобильного – 104.

Кроме того, весной существует особый риск отравления угарным газом. При резких колебаниях температуры воздуха ухудшается тяга в дымоходах. В этот период особенно важно обеспечивать приток свежего воздуха в помещения, оборудованные газовыми приборами, перед каждым включением и во время работы газового водонагревателя или котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается!

Помните: нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов может стать причиной взрыва, пожара, отравления угарным газом. Будьте внимательны и осторожны!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU