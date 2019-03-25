2019-03-25T11:57:02+03:00
Происшествия

Ночью сильно пьяный рязанец влетел в припаркованный грузовик

В больницу автолюбитель так и не попал
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 25 марта, в Сасове произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась около 2:30.

39-летний житель райцентра на автомобиле «Лада Приора» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Scania. Водитель легковушки получил травмы, медики оказали ему помощь, но госпитализации не потребовалось.

Выяснилось, что мужчина был пьян – у него обнаружили 0,897 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в 5 раз превышает допустимый уровень. В этом состоянии человек дезориентирован, поведение – резко неадекватное.

Напомним, за три предыдущих дня в регионе поймали 28 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У рязанских призывников резко участились психические расстройства
Виновник серьезного ДТП в рязанской глубинке обошелся малой кровью
Пьяный мастер рязанского «Водоканала» устроил ДТП
В Рязани будут избавляться от бесхозных машин на улицах и во дворах
За неделю под Рязанью произошло четыре аварии на объектах электроснабжения
Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства
Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области
За три дня на рязанских дорогах поймали 28 пьяных водителей
За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека
В Рязанской области посчитали больных активной формой туберкулеза
«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5
На Рязанском почтамте открылась выставка открыток
В Рязани переехал один из пунктов КВЦ
Большая вода затопила мост у рязанского села
Рязанцев, едущих в сторону Рыбного и Сасова, ждет масштабная отмена электричек
В рязанской Песочне затопило двор