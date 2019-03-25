Ночью сильно пьяный рязанец влетел в припаркованный грузовик

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-25T11:57:02+03:00

В больницу автолюбитель так и не попал

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В ночь на понедельник, 25 марта, в Сасове произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась около 2:30.

39-летний житель райцентра на автомобиле «Лада Приора» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Scania. Водитель легковушки получил травмы, медики оказали ему помощь, но госпитализации не потребовалось.

Выяснилось, что мужчина был пьян – у него обнаружили 0,897 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в 5 раз превышает допустимый уровень. В этом состоянии человек дезориентирован, поведение – резко неадекватное.

Напомним, за три предыдущих дня в регионе поймали 28 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU