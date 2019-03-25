2019-03-25T11:28:22+03:00
Происшествия

За три дня на рязанских дорогах поймали 28 пьяных водителей

Смертельных ДТП, к счастью, не произошло
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За пятницу и минувшие выходные на дорогах области зарегистрировано два ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

В этих авариях никто не погиб, но три человека получили травмы. Напомним, ДТП с двумя пострадавшими произошло ранним утром в субботу – около 4.45 утра в Шацком районе на трассе М5 «Урал» «Лада Гранта» улетела в кювет. Два человека в итоге в больнице.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этого с пятницы по воскресенье в регионе произошло 89 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 4411 нарушений ПДД, в том числе 28 фактов управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновник серьезного ДТП в рязанской глубинке обошелся малой кровью
Пьяный мастер рязанского «Водоканала» устроил ДТП
В Рязани будут избавляться от бесхозных машин на улицах и во дворах
За неделю под Рязанью произошло четыре аварии на объектах электроснабжения
Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства
Ночью сильно пьяный рязанец влетел в припаркованный грузовик
Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области
За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека
В Рязанской области посчитали больных активной формой туберкулеза
«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5
На Рязанском почтамте открылась выставка открыток
В Рязани переехал один из пунктов КВЦ
Большая вода затопила мост у рязанского села
Рязанцев, едущих в сторону Рыбного и Сасова, ждет масштабная отмена электричек
В рязанской Песочне затопило двор