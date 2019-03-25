За три дня на рязанских дорогах поймали 28 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-25T11:28:22+03:00

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За пятницу и минувшие выходные на дорогах области зарегистрировано два ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

В этих авариях никто не погиб, но три человека получили травмы. Напомним, ДТП с двумя пострадавшими произошло ранним утром в субботу – около 4.45 утра в Шацком районе на трассе М5 «Урал» «Лада Гранта» улетела в кювет. Два человека в итоге в больнице.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этого с пятницы по воскресенье в регионе произошло 89 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 4411 нарушений ПДД, в том числе 28 фактов управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU