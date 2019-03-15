Глава рязанского Следственного комитета: Церковь и СК выполняют одни задачи

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-15T13:30:00+03:00

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Руководитель СУ СК России по Рязанской области генерал-лейтенант Владимир Никешкин встретился в неформальной обстановке с митрополитом Марком, сообщает пресс-служба ведомства. Владыка поздравил главу рязанского СК с назначением и пожелал помощи Божией на новом месте служения Отечеству.

Глава ведомства рассказал митрополиту о работе следственных органов, патриотическо-воспитательной и социальной деятельности сотрудников управления. По словам Владимира Никешкина, Следственный комитет и Русская Православная Церковь выполняют одни задачи – оздоровляют общество в целом, борются с преступностью, защищают интересы, права и свободы людей, повышают нравственность.

Во время встречи митрополит и глава рязанского Следственного комитета обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия митрополии и СК, в том числе в части оказания помощи детям-сиротам и пострадавшим детям.

ИСТОЧНИК KP.RU