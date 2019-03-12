Андрей Мерзликин снимется в фильме о полярниках по рязанскому сценарию

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-12T18:11:42+03:00

Съемки можно будет проводить прямо там, где происходили события

Фильм с рабочим названием «Архипелаг» расскажет об экспедиции, по следам которой 3 года назад прошла команда Михаила Малахова

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Фильм, который носит рабочее название «Архипелаг», снимают петербургские кинематографисты. Он расскажет о русско-шведской научной экспедиции на Шпицберген, которая состоялась в 1899-1902 годах. Ее научным вдохновителем был астроном Александр Васильев, по материалам отчетов которого и написан сценарий.

– Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, – рассказал рязанский полярник, герой России Михаил Малахов. – В 2016 году рязанское отделение Русского географического общества организовало экспедицию по следам российских ученых. Мы нашли их стоянки, личные вещи, установленные ими знаки. Снимать «полярные» сцены можно будет именно там, где 120 лет назад происходили события.

Сниматься в фильме, по сообщениям из северной столицы, согласились актеры Андрей Мерзликин, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский. Михаил Малахов-младший опубликовал в своем интернет-блоге «блюдце» блюдце, которое по традиции разбивают в первый день съемок. Выход «Архипелага» на экраны пока запланирован на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU