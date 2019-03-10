2019-03-10T12:32:29+03:00
Общество

Гидрометцентр: Весеннее половодье в Рязанской области будет ранним

Уровень воды может превысить прогнозный до полутора метров
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Весеннее половодье в Рязанской области будет ранним, сообщает Гидрометцентр России. По данным последних снегосьемок, запас воды в снежном покрове превышает среднемноголетнее значение до 50%.

«На большей части рек наблюдается ледостав, неполный ледостав и ледостав с полыньями. Толщина льда до 40 см наблюдается на территории Рязанской областей. Это тоньше среднемноголетних показателей, но толще, чем в 2018 году», — говорится в сообщении ведомства.

На основании полученного прогноза погоды и анализа складывающейся гидрометеорологической обстановки, предполагается, что весеннее половодье на большинстве рек бассейна Оки в Рязанской области будет ранним. Возможен кратковременный дополнительный рост уровня воды до одного метра. Если будут сильные дожди, то во время пика уровень воды может превысить прогнозный до 1,5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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