2019-03-01T11:23:51+03:00
Общество

В праздничные выходные изменятся цены на экспрессы Рязань-Москва

Тарифы скорректируют на пять дней
Мария БЛИНОВА
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С 7 по 11 марта цены на билеты на ряд экспрессов скорректируют, сообщает пресс-служба ЦППК.

Стоимость проезда в эти дни изменится на электропоезда, курсирующие между столицей и шестью городами, в том числе на экспресс МоскваРязань.

К сожалению, точные цены с указанием дней компания не приводит. Зато напоминает, что купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности можно не ранее чем за 10 дней до поездки. Новые же тарифы обещают опубликовать в разделе «Расписание и стоимость».

Напомним, что в мартовские праздничные выходные изменится и режим движения электропоездов. Подробный график здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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