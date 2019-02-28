Электрички Москва-Рязань в праздники поменяют график работы
В привычный режим электропоезда вернутся 10 марта
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Через неделю – в предпраздничные и праздничные дни в честь 8 марта – пригородные электропоезда ЦППК поменяют режим работы, сообщает пресс-служба компании.
Речь идет о девяти направлениях, в том числе и об электричках, связывающих Москву и Рязань.
Работать они будут по следующему графику:
– 7 марта – по расписанию пятницы
– 8 марта – по расписанию субботы
– 9 марта – по расписанию субботы
– 10 марта – по расписанию воскресенья.
Узнать актуальное расписание движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU