2019-02-28T18:32:02+03:00
Происшествия

Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга

Фатальным стал удар ногой по голове
Антон КОНОВАЛОВ
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В Спасске вынесут приговор по делу о смерти на вечеринке в честь дня рождения. Преступление произошло, как сообщает пресс-служба районного суда, «в один из теплых августовских вечеров».

Компания выпивала за здоровье товарища, и в какой-то момент возник конфликт, который перерос в драку. Потасовку, казалось бы, прекратили, но один из ее участников, заступаясь за брата, попытался кого-то ударить. Однако первый подсудимый ударил его самого, а второй подсудимый подбежал к уже рухнувшему на пол потерпевшему и заехал ногой по голове.

После этого молодой человек перестал подавать признаки жизни и в тот же день скончался в больнице от полученных травм.

Оглашение приговора назначено на 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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