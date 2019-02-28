Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В Спасске вынесут приговор по делу о смерти на вечеринке в честь дня рождения. Преступление произошло, как сообщает пресс-служба районного суда, «в один из теплых августовских вечеров».
Компания выпивала за здоровье товарища, и в какой-то момент возник конфликт, который перерос в драку. Потасовку, казалось бы, прекратили, но один из ее участников, заступаясь за брата, попытался кого-то ударить. Однако первый подсудимый ударил его самого, а второй подсудимый подбежал к уже рухнувшему на пол потерпевшему и заехал ногой по голове.
После этого молодой человек перестал подавать признаки жизни и в тот же день скончался в больнице от полученных травм.
Оглашение приговора назначено на 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU