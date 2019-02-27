2019-02-27T15:01:53+03:00
Происшествия

В Рязани судят крупную банду наркоторговцев из интернет-магазина «Vovse»

На скамье подсудимых оказалась верхушка региональной ячейки
Константин МОГИЛИН
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В Октябрьском районном суде Рязани рассматривается уголовное дело в отношении шести подсудимых, четверо из которых работали на интернет-магазин «Vovse», незаконно распространяющий в регионе наркотики. Еще двое подсудимых на сам магазин не работали, но активно помогали его сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Следствием установлено, что преступники хорошо законспирировались, использовали строгую иерархию и скрывались за обезличенными никнеймами. Так, главарь прятался под псевдонимом «BIG BOSS», а его подчиненные - под никами «Владимир Суровый», «Менеджер по персоналу» и «Сергей».

Банда распространяла наркотики не только в Рязанской области, но и в ряде соседних регионов. Деньги за товар получались через платежную систему «Киви» или посредством «Bitcoin» - кошельков.

В настоящее время по делу ведется судебное следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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