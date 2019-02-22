2019-02-22T10:59:50+03:00
Происшествия

В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение

Водитель, к счастью, отделалась незначительными травмами
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Вечером в четверг, 21 февраля, в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась около 16.45 в Спасском районе – на 249 км федеральной дороги М5 «Урал».

50-летняя рязанка на легковом автомобиле Skoda Fabia, по предварительной информации, превысила скорость. Из-за мощнейшего снегопада дорожные условия именно в это время изменились, и женщина не справилась с управлением – машину занесло на барьерное ограждение.

В результате рязанка получила травмы. Медики оказали ей помощь, госпитализации не потребовалось.

Помимо этой аварии, в регионе за сутки произошло еще одно ДТП с пострадавшим. Однако шансов выжить после такого столкновения у водителя не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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