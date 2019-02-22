Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-22T12:07:09+03:00

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В четверг, 21 февраля, в 18.05 на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Рыбновского района Рязанской области произошло смертельное ДТП. 46-летний житель Москвы на иномарке Suzuki не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Setra (им управлял 42-летний рязанец). Водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Фото с места ДТП.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы. Также зафиксировано 26 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны четыре нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU