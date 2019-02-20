2019-02-20T16:35:25+03:00
Общество

Сдать на переработку использованные батарейки можно в двух ТЦ Рязани

Акция продлится три недели
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Рязани стартовала ежегодная Всероссийская акция «Сдай батарейку – спаси планету», сообщает пресс-служба горадминистрации.

До 11 марта сдать отработанные батарейки в специальные контейнеры можно в ТЦ «Полетаевский» (ул. Гагарина, 164) и в ТЦ «Виктория Плаза» (Первомайский пр-кт, 70 корп. 1). Отправить на переработку можно пальчиковые, мизинчиковые и батарейки-таблетки.

Акция «Сдай батарейку – спаси планету» проводится ежегодно в рамках Месяца Безопасности. О том, какие еще предметы можно и нужно отправлять на переработку, читайте в материале «Комсомолки».

Справка «КП»

Батарейки являются одними из самых опасных бытовых отходов. В их состав входят тяжелые металлы – цинк и марганец. Одна пальчиковая батарейка способна отравить 20 кв. м почвы или 400 л воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24