Сдать на переработку использованные батарейки можно в двух ТЦ Рязани
В Рязани стартовала ежегодная Всероссийская акция «Сдай батарейку – спаси планету», сообщает пресс-служба горадминистрации.
До 11 марта сдать отработанные батарейки в специальные контейнеры можно в ТЦ «Полетаевский» (ул. Гагарина, 164) и в ТЦ «Виктория Плаза» (Первомайский пр-кт, 70 корп. 1). Отправить на переработку можно пальчиковые, мизинчиковые и батарейки-таблетки.
Акция «Сдай батарейку – спаси планету» проводится ежегодно в рамках Месяца Безопасности. О том, какие еще предметы можно и нужно отправлять на переработку, читайте в материале «Комсомолки».
Справка «КП»
Батарейки являются одними из самых опасных бытовых отходов. В их состав входят тяжелые металлы – цинк и марганец. Одна пальчиковая батарейка способна отравить 20 кв. м почвы или 400 л воды.
ИСТОЧНИК KP.RU