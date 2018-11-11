Какие предметы нужно сдавать в утиль и как заставить коммунальщиков их принять

Не верь глазам своим

Сегодня мы поговорим о том, о чем многие хотят промолчать. Речь пойдет о правилах утилизации ртутных лампочек и батареек, которые многие предпочитают игнорировать. И если обычные лампы накаливания, которыми пользуется все меньше рязанцев, и светодиодные лампочки можно просто выкинуть и забыть, то ртутьсодержащие лампы опасны, и выбрасывать их в обычную урну ни в коем случае нельзя. Те же из нас, кто это делает, ставят под удар прежде всего детей – нередко контейнерные площадки находятся неподалеку от детских площадок, и пары ртути распространяются в окружающую среду и… травят детей – в этом и есть главная опасность.

Список 25 пунктов приема ртутьсодержащих ламп и приборов опубликован на сайте городской администрации. Здесь указаны адреса организаций, но номеров контактных телефонов нет. Вероятно, чиновники радеют о том, чтобы работники этих ЖЭУ и управляющих компаний (УК) не отвлекались от тяжкого труда по утилизации на звонки назойливых рязанцев, желающих сдать опасные для жизни приборы и материалы. Есть и вторая причина...

Сдать лампочки в ЖЭУ могут далеко не все – опасные отходы в Рязани принимают исключительно по прописке. Подчеркну – не по месту жительства, а по прописке. То есть, теоретически, если вы прописаны в Туле, а живете в Рязани – шансов у вас просто нет. На практике это выглядит так – приемщица под роспись в тетрадочке забирает эти лампы, складывает их в какую-то непонятную картонную коробочку, и на этом все. Кажется, она даже не подозревает, что есть постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681, в котором четко прописаны требования и к контейнеру, и к условиям хранения опасных отходов.

– Однажды волонтер Экологического рязанского альянса увидел, как приемщица вообще выкидывает эти лампочки в обычный мусорный бак во дворе, – заметила экоактивистка Ирина Куликова.

«Это не к нам!»

Мы не поленились, нашли номера телефонов и позвонили в некоторые организации из списка горадминистрации. Вопрос был один: можно ли сдать «лампы с ртутью». Ответ диспетчера ЖЭУ-20 (ул. Садовая):

– Мы в другом здании сейчас, у нас нет помещения. Это не к нам!

Ответ сотрудницы ГУЖК Советского района:

– Вы из Солотчи? Нет, сдать нельзя, мы только у своих принимаем, по прописке.

Сразу почувствовал себя разведчиком в тылу врага. Но после следующих слов флер мужской романтики сразу слетел:

– Это же денег стоит. 1 контейнер – 1 тысяча рублей. Мы в год 5 контейнеров собираем.

– Все дело в деньгах?

– Конечно!

Моя коллега звонит в солотчинское ЖЭУ-22:

– У меня пожилые родственники на Гайдара живут. Лампочки с ртутью просят меня сдать – мне проще.

– Приносите.

– А паспорт или еще какой-то документ нужен?

– Паспорт не нужен, приносите.

Вероятно, чистый воздух и живописная природа действуют умиротворяюще. В городских организациях ответ сводился к стандартному «по прописке». И никто (!) не смог ответить, куда потом деваются опасные отходы.

Исключение из правил

Деятельностью по сбору и транспортировке отработанных ртутьсодержащих отходов на территории города Рязани занимается ООО «Спектр», тел.: (4912) 34-71-71. Так вот, договор у этой фирмы заключен лишь с малой толикой, подчеркиваем, юридических лиц из того самого списка – мизер. Руководитель общественной организации ЭРА Евгений Рыбаков назвал еще одну компанию, назвав ее «номинальной»:

– Постоянно меняют название: «Автоэко+», раньше был «Импульс»…

Приятное исключение составляют частные УК: «Зеленый сад-Мой дом» и «Вертикаль-Мастер», мастер которой Игорь Сучков в ЖК «Борисоглебский» на мой вопрос о ртутьсодержащих лампах ответил так:

– Есть специальный контейнер, это не простая бочка, и стоит он около 15 тысяч, куда мы и собираем от жителей опасные лампы. В месяц около двухсот штук, представители фирмы, с которой у нас заключен договор, периодически увозят их на утилизацию.

Солотчинское шоссе, 2 – дом входит в юрисдикцию УК «Зеленый сад». Площадку для раздельного сбора мусора дополняет контейнер для ртутьсодержащих ламп. Любой (!) может поместить в него отслужившие свой срок опасные материалы. Вот о них мы и продолжим наш разговор. Кстати, туда же можно опустить и батарейки, о которых мы и поговорим сейчас.

Каждый желающий может привезти в этот контейнер опасные бытовые отходы – он стоит в свободном доступе на Солотчинском шоссе, дом 2Фото: Павел АВЕРИН

Активисты – авангарде, чиновники – в арьергарде

Сбор за утилизацию ртутьсодержащих ламп, батареек и электронного лома давно уже входит (!) в содержание жилья, но при этом управляющие компании Рязани не хотят грамотно его организовать. Более того, в рамках муниципальной программы в бюджет города ежегодно закладывается субсидия на организацию сбора ртутьсодержащих отходов, в частности ртутьсодержащих ламп. Ежегодно департамент ЖКХ объявляет конкурс на предоставление данной субсидии, но в Рязани это, видимо, никому не интересно.

И самое обидное в том, что организовать сбор ртутьсодержащих ламп, батареек и бытовой техники – это совершенно несложная задача для УК и ТСЖ. Достаточно закупить специализированные баки и заключить договор на их вывоз за 2000 рублей в год. Так что на самом деле проблемы в этом нет. И. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов совсем недавно возглавлял региональное министерство природопользования. Вероятно, он так утомился в битве за чистоту окружающей среды, что ныне эти проблемы вызывают у него идиосинкразию.

Проще говоря, его от них мутит, поэтому конкретно его подчиненные этим вопросом не озадачиваются. И мало похожи на персонажа фирмы по производству батареек DURACELL, которая недавно поставила на пл. Победы на целую неделю для утилизации всех элементов питания огромный контейнер. И паспорт предъявлять не надо было! С утилизацией батареек дело совсем худо в нашем городе. Сайт администрации Рязани отправляет желающих сдать батарейки на утилизацию… в Челябинск, в ООО «Мегаполисресурс». Так-то!

Из всего изложенного можно сделать вывод, что госслужащим, простите за каламбур, до лампочки все эти дела, касающиеся ртутьсодержащих ламп и батареек. В Рязани сегодня утилизация опасных отходов держится на голом энтузиазме.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса общедоступных пунктов сбора батареек:

Сеть магазинов

«Кухниспаркс»:

• ул. Яхонтова, д. 19

• Московское шоссе, д. 51/2

• 2-й Мервинский проезд, д. 9А

Гипермаркеты

«Лента»:

• ул. Тимуровцев, д. 3А

• ул. 12-й Район, д. 131

ТЦ «Солнечный»

Гипермаркет «Глобус»

• Рязанский р-н, с. Дядьково, д. 1

Супермаркет «Декатлон»

• Московское ш., 21Б

Библиотека им. Горького

• ул. Ленина, 52

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

19 предметов, которые не стоит выбрасывать в мусорное ведро:

• Батарейки

• Люминесцентные лампы

• Неиспользованные лекарства или лекарства с истекшим сроком

• Пустые флакончики аэрозольной краски

• Компьютеры и электроника

• Волосы (шерсть домашних животных)

• Жир и масла

• Краски

• Садовые химикаты

• Зажигалки

• Фильтры для воды

• Стеклянные градусники

• Целлофановые пакеты

• Бытовая химия

• Шины

• Старая бытовая техника

• Неиспользованные или невзорвавшиеся фейерверки

• Клеи и лаки.