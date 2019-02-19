На Рязанскую область опять идет дождь с порывистым ветром
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального филиала Гидрометцентра на 20 февраля.
По информации синоптиков в среду нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью по области в основном обойдется без осадков, а вот днем местами пройдут мокрый снег и дождь. Ветер при этом юго-западный, 5-10 м/с, порывы будут достигать и 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью -9...-4°С, днем столбики термометров поднимутся до -3...+2°С.
Тем временем ФКУ Упрдор Москва-Волгоград тоже сообщает об ухудшении погоды. По информации этого предприятия в ближайшие сутки ветер может усилиться и до 20-22 м/с, а во время метели видимость на дорогах резко снизится.
Внимание: на дорогах гололедица!
Напомним, в минувшие выходные погода в Рязани побила сразу два рекорда.
ИСТОЧНИК KP.RU