На Рязанскую область опять идет дождь с порывистым ветром

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-19T17:03:29+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального филиала Гидрометцентра на 20 февраля.

По информации синоптиков в среду нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью по области в основном обойдется без осадков, а вот днем местами пройдут мокрый снег и дождь. Ветер при этом юго-западный, 5-10 м/с, порывы будут достигать и 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью -9...-4°С, днем столбики термометров поднимутся до -3...+2°С.

Тем временем ФКУ Упрдор Москва-Волгоград тоже сообщает об ухудшении погоды. По информации этого предприятия в ближайшие сутки ветер может усилиться и до 20-22 м/с, а во время метели видимость на дорогах резко снизится.

Внимание: на дорогах гололедица!

Напомним, в минувшие выходные погода в Рязани побила сразу два рекорда.

ИСТОЧНИК KP.RU