В выходные погода в Рязани побила сразу два рекорда

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-18T08:53:20+03:00

Исторические максимумы по температуре установлены как в субботу, так и в воскресенье

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16 и 17 февраля в Рязани были побиты рекорды максимальной температуры воздуха. Днем субботы и воскресенья термометры зафиксировали соответственно +3,9 и +5 градусов – это теплее, чем когда-либо за всю историю метеорологических наблюдений. Такие данные опубликованы на сайте «Погода и климат».

Отметим, что прежние исторические максимумы принадлежали 2016 году. Они составляли +3,3 градуса для 16-го числа и +2,4 для 17-го.

При этом среднемесячная температура февраля к началу новой недели находится на уровне -2,5 градуса, что на 5,8 градуса выше климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU