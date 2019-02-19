Ресторан «Буфетъ» предлагает рязанцам антигриппозное меню

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-19T16:36:32+03:00

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Ресторан «Буфетъ» снова преподнес рязанцам сюрприз: на этот раз здесь подготовили блюда, которые помогут организму отразить удар классических зимних вирусов.

Во-первых, в это время года нам нужна мощная поддержка. Целый комплекс витаминов, минеральных веществ, протеины и аминокислоты, полезный легкоусвояемый белок – все это необходимо для иммунитета и есть в пресноводной рыбе. Но часто ее вкус просто надоедает… Поэтому ресторан «Буфетъ» подготовил настоящий деликатес – рыбу муксун из семейства лососевых, обитающую в сибирских реках.

Муксун с картофелем.

В качестве холодной закуски жирную, но при этом нежнейшую рыбу пряного посола подадут с картофелем. В виде горячего блюда муксун предлагают в двух вариантах: рыбу на пару, подаваемую с тыквенным пюре с яблоком, либо муксун с гречневой корочкой и с пюре из цветной капусты.

Но поддержать организм мало, нужно еще и нанести по врагу серьезный удар. Что тут подойдет лучше всего? Правильно – хрен и водка. Тем более что рецепты, совмещающие оба эти продукта, придумали еще наши далекие предки, назвавшие такой пламенный союз хреновуха.

Согласитесь, к деликатесной рыбе – самое то!

Ресторан «Буфетъ» ждет вас на улице Радищева, д.42. Подробности и запись по телефону +7 (4912) 779 - 444.

Муксун на пару с тыквенным и яблочным пюре.

Муксун с гречневой корочкой и пюре из цветной капусты.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU