Авиадартс улетел из Рязани в Крым

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-19T15:59:03+03:00

Значит, шоу Авиамикс в этом году мы тоже не увидим

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Всероссийский турнир летчиков «Авиадартс-2019» в этом году пройдет в республике Крым. Состязания намечены на конец мая – начало июня. Для соревнований задействуют полигон Чауда и аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, Саратовской и Ростовской областях, об этом со ссылкой Воздушно-космические силы РФ сообщает издательство ТАСС.

Напомним, начиная с 2015 года Авиадарст проводили под Рязанью: сами состязания ассов шли на полигоне Дубровичи, а базировались самолеты и вертолеты на аэродроме Дягилево.

Первый турнир сложился трагически: во время показательных выступлений разбился вертолет Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты» – погиб пилот Игорь Бутенко. Позже на полигоне Дубровичи в нескольких сотнях метров от места крушения установили памятный камень.

Помимо этого рязанцы вовек не забудут четырехчасовую пробку, образовавшуюся от Рязани до полигона в тот злополучный день. К слову, позже эту недоработку организаторы исправили. Так, в 2018 пробки не было вовсе, несмотря на то, что в период проведения турнира шел капительный ремонт моста через Оку.

Теперь самолеты и вертолеты будут радовать обитателей других регионов. Надеемся, что к нам они еще вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU